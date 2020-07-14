Постепенный рост: что происходит с курсом доллара 14 июля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 8 копеек, евро - на 15 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 27,24 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 30,81 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,01 (26,92 - 13 июля), продажи - 27,24 (27,16 - 13 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,29 (30,15 - 13 июля), продажи - 30,81 (30,66 - 13 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,45 - 13 июля), продажи 3,86 (3,86 - 13 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,82 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 14 июля справочный курс на уровне 27,15 грн/доллар, повысив его по сравнению с 13 июля (27,08 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,05 - 27,25 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, НБУ в течение недели 6 -10 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 92 млн долларов и не проводил интервенции по продаже валюты.

Курс на прошлой неделе опустился ниже 27 гривен за доллар. Стабилизация курса на прошлой неделе последовала за резким ростом, который наблюдался в начале июля в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия.