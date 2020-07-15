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Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз до конца недели

Киев, Среда 15 июля 2020 07:00
Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз до конца недели
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На курс напрямую будет влиять назначение нового главы НБУ

На этой неделе валютный курс продолжит колебаться около 27 гривен/доллар. Возможны отклонения до 30 копеек в каждую сторону.

Об этом РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Главный фактор, влияющий на рынок, - назначение нового главы НБУ, поэтому весомым будет как обнародование кандидатуры, так и голосование в Верховной раде", - отметил он.

По его словам, отставка главы НБУ Якова Смолия в начале июля спровоцировала лишь кратковременную волну спроса на валюту, и в целом курс стабилизировался около 27 гривен/доллар.

"Но на этой неделе колебания могут вернуться в связи с процессом назначения нового главы НБУ", - добавил он.

Аналитик напомнил, что курс на прошлой неделе колебался около уровня 27 гривен/доллар, к тому же большую часть недели был ниже него.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада может назначить нового главу Национального банка Украины до конца этой недели.

Однако во фракции "Слуга народа" отмечают, что с кандидатурой пока не определились.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью РБК-Украина сказал, что партия "Слуга народа" и ее парламентская фракция готовы взять на себя ответственность за девальвацию гривны, которая станет следствием эмиссии.

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