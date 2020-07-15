Невелике зниження: що відбувається з курсом долара 15 липня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 4 копійки, євро подорожчав на 15 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,20 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 30,96 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,00 (27,01 - 14 липня), продажу - 27,20 (27,24 - 14 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,40 (30,29 - 14 липня), продажу - 30,96 (30,81 - 14 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,45 - 14 липня), продажу 3,86 (3,86 - 14 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 15 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,09 гривень за долар, курс купівлі до 27,06 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 30,90 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 15 липня довідковий курс на рівні 27,10 грн/долар, знизивши його порівняно з 14 липня (27,15 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,00 - 27,15 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Згідно з прогнозами аналітиків групи ICU, на цьому тижні валютний курс продовжить коливатися близько 27 гривень/долар.

При цьому головний фактор, що впливає на ринок, - призначення нового голови НБУ, тому вагомим буде як оприлюднення кандидатури, так і голосування у Верховній раді.

Нагадаємо, глава МВФ Крісталіна Георгієва нагадала про необхідність збереження незалежності Національного банку України.