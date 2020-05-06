Небольшое снижение: что происходит с курсом доллара 6 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 27,12 гривен за доллар, курс евро снизился на 10 копеек до 29,40 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,86 (26,86 - 5 мая), продажи - 27,12 (27,14 - 5 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,89 (28,97 - 5 мая), продажи - 29,40 (29,50 - 5 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,20 (3,16 - 5 мая), продажи 3,69 (3,68 - 5 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 6 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,99 гривен за доллар, курс в покупке до 26,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 29,23 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 мая справочный курс на уровне 26,95 грн/доллар, снизив его по сравнению с 5 мая (26,97 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,85 - 27,10 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Отметим, население Украины в апреле 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 787,3 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 736,4 млн долларов. Объем операций на наличном рынке в апреле составил 1523,7 млн долларов, что в 1,7 раза меньше, чем в марте (2580,3 млн долларов).

Напомним, первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что снижение курса доллара к гривне в апреле - начале мая 2020 года было вызвано рядом факторов, среди которых падение экономической активности и сокращение импорта.