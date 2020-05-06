Невелике зниження: що відбувається з курсом долара 6 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 травня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,12 гривень за долар, курс євро знизився на 10 копійок до 29,40 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,86 (26,86 - 5 травня), продажу - 27,12 (27,14 - 5 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,89 (28,97 - 5 травня), продажу - 29,40 (29,50 - 5 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,20 (3,16 - 5 травня), продажу 3,69 (3,68 - 5 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 6 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,99 гривень за долар, курс купівлі до 26,96 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 29,23 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 травня довідковий курс на рівні 26,95 грн/долар, знизивши його порівняно з 5 травня (26,97 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,85 - 27,10 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Зазначимо, населення України в квітні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 787,3 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 736,4 млн доларів. Обсяг операцій на готівковому ринку в квітні склав 1523,7 млн доларів, що в 1,7 рази менше, ніж у березні (2580,3 млн доларів).

Нагадаємо, перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що зниження курсу долара до гривні у квітні - початку травня 2020 року було викликано рядом факторів, серед яких падіння економічної активності та скорочення імпорту.