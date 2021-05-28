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Небо для авиакомпаний из Беларуси закрыли все соседи, кроме России  

Автор: РБК-Украина

По состоянию конец мая свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыли 10 стран. В том числе почти все соседние с Беларусью страны.

Об этом пишет портал TUT.BY.

Сообщается, что к авиабойкоту Беларуси присоединились все соседи, кроме России (Польша, Украина, Литва и Латвия), а также Эстония, Чехия, Финляндия, Швеция, Великобритания и Франция.

Фото: какие страны закрыли небо для Беларуси (t.me/tutby_official)

Отметим, сегодня стало известно, что Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая.

Напомним, ранее в правительстве заявили, что такой шаг необходим для обеспечения безопасности украинской авиации и пассажиров.

А правительство Польши запретило самолетам белорусских авиакомпаний входить в воздушное пространство страны еще в середине недели.

"Совет министров ввел запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси. Это является частью реализации санкций, о которых в ходе Европейского совета просил премьер-министр Моравецкий", - сообщил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер.

Санкции против белорусских авиакомпаний ввели после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair.

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