Небо для авіакомпаній з Білорусі закрили всі сусіди, крім Росії  

Станом кінець травня свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній закрили 10 країн. У тому числі майже всі сусідні з Білоруссю країни.
Про це пише портал TUT.BY.
Повідомляється, що до авіабойкоту Білорусі приєдналися всі сусіди, крім Росії (Польща, Україна, Литва і Латвія), А також Естонія, Чехія, Фінляндія, Швеція, Великобританія і Франція.
Фото: які країни закрили недо для Білорусі (t.me/tutby_official)
Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Україна закриває небо для білоруських літаків з 29 травня.
Нагадаємо, раніше в уряді заявили, що такий крок необхідний для забезпечення безпеки української авіації та пасажирів.
А уряд Польщі заборонив літакам білоруських авіакомпаній входити в повітряний простір країни ще в середині тижня.
"Рада міністрів ввела заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, що використовуються перевізниками з Білорусі. Це є частиною реалізації санкцій, про які в ході Європейської Ради просив прем'єр-міністр Моравецький", - повідомив офіційний представник уряду Польщі Петро Мюллер.
Санкції проти білоруських авіакомпаній запровадили після інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair.