"Небо агресора - неспокійне": Зеленський натякнув на ударну відповідь РФ

За його словами, триває робота з міжнародними партнерами не лише щодо постачання нових систем ППО та ракет, але й щодо локалізації їхнього виробництва в Україні.

Зеленський наголосив, що це стратегічне рішення, важливе не тільки для України, а й для всієї Європи, оскільки захист українського неба є частиною майбутньої безпекової архітектури континенту

"І загалом для безпеки у Європі, не лише для нашої країни, захист неба України - це одна з основ майбутньої безпекової архітектури. Абсолютно справедливо, що російське небо, небо агресора, сьогодні дзеркально теж неспокійне", - сказав він.