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"Небо агресора - неспокійне": Зеленський натякнув на ударну відповідь РФ

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна щотижня працює над посиленням захисту свого повітряного простору. І тому справедливо, що російське небо сьогодні дзеркально теж неспокійне.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

За його словами, триває робота з міжнародними партнерами не лише щодо постачання нових систем ППО та ракет, але й щодо локалізації їхнього виробництва в Україні.

Зеленський наголосив, що це стратегічне рішення, важливе не тільки для України, а й для всієї Європи, оскільки захист українського неба є частиною майбутньої безпекової архітектури континенту

"І загалом для безпеки у Європі, не лише для нашої країни, захист неба України - це одна з основ майбутньої безпекової архітектури. Абсолютно справедливо, що російське небо, небо агресора, сьогодні дзеркально теж неспокійне", - сказав він.

 

Дронові атаки по Росії

Останні декілька днів почастішали атаки ударними дронами по різних регіонах Росії. Зокрема, у ніч на 6 травня ударні БпЛА атакували Москву, Підмосков'я і чотири регіони країни. В московських аеропортах оголошували план "Килим".

Того ж дня були виявлені безпілотники, що летіли вбік російської столиці.

А минулих вихідних БпЛА вдарили по заводу "Стріла" в Брянській області. Підприємство виготовляє продукцію для оборонно-промислового комплексу.

Сьогодні стало відомо, що далекобійні дрони СБУ цієї ночі уразили два заводи ВПК в російському тилу - "Базальт" та "Сплав".

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