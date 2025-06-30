У небі над Вінницькою областю зафіксували незвичайні хмари: чим вони особливі (фото)
У небі над Вінницькою областю 25 червня 2025 року спостерігали унікальні хвилеподібні хмари, які вражали своєю красою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Вінницький обласний центр з гідрометеорології.
Метеорологи зазначають, що ці хмари належать до середнього рівня - висококупчастих, а саме виду Altocumulus undulatus. Вони формуються на висоті від 2 до 6 кілометрів і мають шар товщиною близько 200-700 метрів. Склад цих хмар - переохолоджені краплі води або їх поєднання з льодовими кристалами та сніжинками.
Altocumulus undulatus мають характерний хвилястий або смугастий вигляд, часто розташовані рядами. Виникають вони через висхідні та низхідні потоки повітря.
Попри свою ефектність, такі хмари зазвичай не приносять опадів.
Хвилеподібні хмари у небі над Вінницькою областю (фото співробітниці Вінницького обласного центру з гідрометерології)
Раніше РБК-Україна розповідало про пірокумулятивні хмари - рідкісне явище, що виникає під час пожеж чи вивержень вулканів. Вони мають вигляд грибоподібних купчастих хмар із попелом і димом, можуть спричиняти блискавки і посилювати пожежі через сильні пориви вітру. Ці хмари можуть розповсюджувати забруднення на великі відстані і впливати на клімат. Нещодавно пірокумулятивні хмари зафіксували супутникові знімки.
Також ми писали про супутник EarthCARE, який нещодавно надіслав перші зображення внутрішньої структури хмар. Завдяки цим даним вчені змогли побачити, як у хмарах лід і сніг перетворюються на дощ, і визначити шари з кристалами льоду та сніжинками. EarthCARE допоможе краще зрозуміти вплив хмар і аерозолів на клімат і покращити прогнози погоди. Місія супутника триватиме три роки.
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