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В небе над Винницкой областью зафиксировали необычные облака: чем они особенные (фото)

Понедельник 30 июня 2025 20:17
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В небе над Винницкой областью зафиксировали необычные облака: чем они особенные (фото) Фото: Волнообразные облака (pexels.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В небе над Винницкой областью 25 июня 2025 года наблюдали уникальные волнообразные облака, которые поражали своей красотой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий областной центр по гидрометеорологии.

Метеорологи отмечают, что эти облака относятся к среднему уровню - высококучевых, а именно вида Altocumulus undulatus. Они формируются на высоте от 2 до 6 километров и имеют слой толщиной около 200-700 метров. Состав этих облаков - переохлажденные капли воды или их сочетание с ледовыми кристаллами и снежинками.

Altocumulus undulatus имеют характерный волнистый или полосатый вид, часто расположены рядами. Возникают они из-за восходящих и нисходящих потоков воздуха.

Несмотря на свою эффектность, такие облака обычно не приносят осадков.

Волнообразные облака в небе над Винницкой областью (фото сотрудницы Винницкого областного центра по гидрометерологии)

Ранее РБК-Украина рассказывало о пирокумулятивных облаках - редкое явление, возникающее во время пожаров или извержений вулканов. Они имеют вид грибовидных кучевых облаков с пеплом и дымом, могут вызывать молнии и усиливать пожары из-за сильных порывов ветра. Эти облака могут распространять загрязнения на большие расстояния и влиять на климат. Недавно пирокумулятивные облака зафиксировали спутниковые снимки.

Также мы писали о спутнике EarthCARE, который недавно прислал первые изображения внутренней структуры облаков. Благодаря этим данным ученые смогли увидеть, как в облаках лед и снег превращаются в дождь, и определить слои с кристаллами льда и снежинками. EarthCARE поможет лучше понять влияние облаков и аэрозолей на климат и улучшить прогнозы погоды. Миссия спутника продлится три года.

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