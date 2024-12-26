У небі над Сумською областю зафіксували унікальне метеорологічне явище (фото)

У Сумській області зафіксували незвичайне оптичне явище – зимову веселку. Це рідкісний природний феномен, який вражає своєю красою навіть у холодну пору року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Сумський обласний центр з гідрометеорології.
Зимова веселка утворюється, коли сонячне світло проходить через дрібні краплі води чи кристали льоду, що знаходяться в повітрі. На відміну від гало – кільця навколо сонця чи місяця, яке виникає через заломлення світла у льодяних кристалах, зимова веселка має класичну форму дуги та спектр кольорів.
Синоптики зафіксували це явище на метеостанції Конотоп, однак його спостерігали жителі й інших районів області, зокрема, у Шосткинському районі.
Метеорологи зазначають, що подібні явища є рідкісними в зимовий період, що робить їх ще більш захопливими.
"Це явище не лише зачаровує, але й нагадує нам про те, що краса природи не залежить від пори року. Варто лише підняти голову та поглянути на небо – навіть у найсуворіші зимові дні воно може подарувати нам щось дивовижне", – йдеться у повідомленні.
Раніше РБК-Україна розповідало про те, якою буде погода в Україні у січні 2025 року. Синоптики розповіли, що середня температура повітря в Україні очікується в межах 0...-3 °C, що перевищує кліматичну норму на 1,5-2 градуси. У Закарпатській області, Криму, а також в Одеській та Херсонській областях прогнозують 0...+2 °C.
Також ми писали, що метеорологічна зима цьогоріч прийшла до Києва 24 листопада, що на п’ять днів раніше від звичайних термінів. Найраніше зима розпочиналася 20 жовтня 1920 року, а найпізніше – 29 грудня 2015 року. У сезоні 2019-2020 років метеорологічна зима взагалі не настала.
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