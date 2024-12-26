У небі над Сумською областю зафіксували унікальне метеорологічне явище (фото)

Зимова веселка утворюється, коли сонячне світло проходить через дрібні краплі води чи кристали льоду, що знаходяться в повітрі. На відміну від гало – кільця навколо сонця чи місяця, яке виникає через заломлення світла у льодяних кристалах, зимова веселка має класичну форму дуги та спектр кольорів.

Синоптики зафіксували це явище на метеостанції Конотоп, однак його спостерігали жителі й інших районів області, зокрема, у Шосткинському районі.

Метеорологи зазначають, що подібні явища є рідкісними в зимовий період, що робить їх ще більш захопливими.

"Це явище не лише зачаровує, але й нагадує нам про те, що краса природи не залежить від пори року. Варто лише підняти голову та поглянути на небо – навіть у найсуворіші зимові дні воно може подарувати нам щось дивовижне", – йдеться у повідомленні.