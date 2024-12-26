В небе над Сумской областью зафиксировали уникальное метеорологическое явление (фото)

В Сумской области зафиксировали необычное оптическое явление - зимнюю радугу. Это редкий природный феномен, который поражает своей красотой даже в холодное время года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской областной центр по гидрометеорологии.
Зимняя радуга образуется, когда солнечный свет проходит через мелкие капли воды или кристаллы льда, находящиеся в воздухе. В отличие от гало - кольца вокруг солнца или луны, которое возникает из-за преломления света в ледяных кристаллах, зимняя радуга имеет классическую форму дуги и спектр цветов.
Синоптики зафиксировали это явление на метеостанции Конотоп, однако его наблюдали жители и других районов области, в частности, в Шосткинском районе.
Метеорологи отмечают, что подобные явления являются редкими в зимний период, что делает их еще более увлекательными.
"Это явление не только завораживает, но и напоминает нам о том, что красота природы не зависит от времени года. Стоит только поднять голову и взглянуть на небо - даже в самые суровые зимние дни оно может подарить нам что-то удивительное", - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина рассказывало о том, какой будет погода в Украине в январе 2025 года. Синоптики рассказали, что средняя температура воздуха в Украине ожидается в пределах 0...-3 °C, что превышает климатическую норму на 1,5-2 градуса. В Закарпатской области, Крыму, а также в Одесской и Херсонской областях прогнозируют 0...+2 °C.
Также мы писали, что метеорологическая зима в этом году пришла в Киев 24 ноября, что на пять дней раньше обычных сроков. Ранее всего зима начиналась 20 октября 1920 года, а позже всего - 29 декабря 2015 года. В сезоне 2019-2020 годов метеорологическая зима вообще не наступила.
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