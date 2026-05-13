У небі понад 100 дронів і нові хвилі атак попереду, - Зеленський

10:27 13.05.2026 Ср
Президент назвав головні цілі Росії вранці
У небі понад 100 дронів і нові хвилі атак попереду, - Зеленський Фото: Зеленський попередив про нові хвилі атак і назвав головні цілі Росії вранці (Getty Images)
Вночі та вранці 13 травня Росія атакувала одразу 14 областей України, а в небі України вже зафіксовано понад 100 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Більше сотні дронів і нові хвилі

"Зараз у нашому небі більше сотні російських дронів, і протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак", - заявив Зеленський.

За його словами, Росія б'є цілеспрямовано - по залізничній інфраструктурі та цивільних об'єктах у містах. Президент повідомив про поранених і загиблих.

Що горіло вночі

Зеленський уточнив, де саме вдарила Росія цієї ночі:

  • житлова та залізнична інфраструктура на Дніпровщині та Харківщині;
  • портова інфраструктура на Одещині;
  • енергетика на Полтавщині.

Вчора протягом дня під ударом перебували 14 областей України.

Українська ППО працює. "Вже збито та подавлено тільки за цю ніч 111 дронів", - сказав президент.

"Щоразу, коли тематика війни зникає з топів новин, це заохочує Росію бути ще більш жорстокою", - наголосив він.

Зеленський також закликав дипломатів якнайшвидше реалізовувати домовленості, досягнуті на рівні лідерів. За його словами, Україні щодня потрібна спроможність захисту - і лише спільна активність може це забезпечити.

Нагадаємо, напередодні Росія атакувала Україну 139 ударними безпілотниками різних типів - "Шахедами", "Герберами", "Італмасами" та дронами-імітаторами "Пародія". ППО знешкодила 111 із них, але 20 влучили у 13 локаціях.

Як повідомляло РБК-Україна, унаслідок нічної атаки на Україну є загиблі та поранені.

