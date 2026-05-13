В небе более 100 дронов и новые волны атак впереди, - Зеленский

10:27 13.05.2026 Ср
2 мин
Президент назвал главные цели России по утрам
aimg Елена Чупровская
В небе более 100 дронов и новые волны атак впереди, - Зеленский Фото: Зеленский предупредил о новых волнах атак и назвал главные цели России по утрам (Getty Images)
Ночью и утром 13 мая Россия атаковала сразу 14 областей Украины, а в небе Украины уже зафиксировано более 100 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Более сотни дронов и новые волны

"Сейчас в нашем небе более сотни российских дронов, и в течение дня могут быть еще волны дроновых атак", - заявил Зеленский.

По его словам, Россия бьет целенаправленно - по железнодорожной инфраструктуре и гражданским объектам в городах. Президент сообщил о раненых и погибших.

Что горело ночью

Зеленский уточнил, где именно ударила Россия этой ночью:

  • жилая и железнодорожная инфраструктура на Днепровщине и Харьковщине;
  • портовая инфраструктура в Одесской области;
  • энергетика в Полтавской области.

Вчера в течение дня под ударом находились 14 областей Украины.

Украинская ПВО работает. "Уже сбито и подавлено только за эту ночь 111 дронов", - сказал президент.

"Каждый раз, когда тематика войны исчезает из топов новостей, это поощряет Россию быть еще более жестокой", - подчеркнул он.

Зеленский также призвал дипломатов как можно быстрее реализовывать договоренности, достигнутые на уровне лидеров. По его словам, Украине ежедневно нужна способность защиты - и только совместная активность может это обеспечить.

Напомним, накануне Россия атаковала Украину 139 ударными беспилотниками различных типов - "Шахедами", "Герберами", "Италмасами" и дронами-имитаторами "Пародия". ПВО обезвредила 111 из них, но 20 попали в 13 локациях.

Как сообщало РБК-Украина, в результате ночной атаки на Украину есть погибшие и раненые.

