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У небі Миколаєва помічені дрони-камікадзе

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П'ятниця 04 листопада 2022 21:23
У небі Миколаєва помічені дрони-камікадзе Фото: у небі Миколаївської області помічені іранські дрони-камікадзе (Скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

У Небі Миколаївської області помічені іранські дрони-камікадзе. У регіоні можуть працювати сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

З середини вересня російські війська направили десятки іранських дронів-камікадзе Shahed-136 проти цивільних цілей в Україні, віддаючи пріоритет терористичному впливу на громадянське населення, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україні зараз розгортається повна схема боротьби з іранськими дронами-камікадзе . Найближчим часом проблему з Shahed-136 буде вирішено.

Також раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що звернення Росії за допомогою до Ірану є визнанням військово-політичного банкрутства Кремля.

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Миколаїв Миколаївська область дрони Вторгнення Росії до України Виталий Ким
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