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В небе Николаева замечены дроны-камикадзе

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Пятница 04 ноября 2022 21:23
В небе Николаева замечены дроны-камикадзе Фото: в небе Николаевской области замечены иранские дроны-камикадзе (Скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

В Небе Николаевской области замечены иранские дроны-камикадзе. В регионе могут работать силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

С середины сентября российские войска направили десятки иранских дронов-камикадзе Shahed-136 против гражданских целей в Украине, отдавая приоритет террористическому влиянию на гражданское население, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена.

Также ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что обращение России за помощью к Ирану является признанием военно-политического банкротства Кремля.

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Николаев Николаевская область дрони Вторжение России в Украину Виталий Ким
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