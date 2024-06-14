В небі над Київською області помітили сріблясті хмари. Синоптики дали пояснення (фото)

"Вчора після заходу сонця у небі над Київською областю можна було спостерігати абсолютно неймовірне природне явище - сріблясті хмари. Вони утворюються на тій висоті, де зазвичай хмари і будь-яка волога зовсім відсутні - у високій мезосфері, вище 75 км від земної поверхні", - розповіли синоптики.

Як пояснили спеціалісти, їх можна побачити в природі ближче до полюсів улітку, коли температура в мезосфері опускається до мінус 120 градусів Цельсія. На такій висоті, хмари складені з найдрібніших кришталиків льоду - кожний менше мікрометра.

Що це за явище

Достеменно науці не відомий точний процес їх утворення, теорії відзначають, що волога може "закидатись" на таку висоту активними циклонами, вертикальними потоками повітря. Для того аби сріблясті хмари сформувались, волога повинна взаємодіяти із космічним пилом.

Чому хмари починають світитися?

Сріблясті хмари ще називають хмарами Нічного Сяяння, адже після заходу сонця звичайні хмари стають темними, а сріблясті - починають світитися у темряві.

Надто тонкі, щоб їх можна було побачити при денному світлі, вони видимі лише тоді, коли спостерігач і нижні шари атмосфери знаходяться в тіні Землі, а високі хмари ще освітлюються сонячним світлом, якого вже не бачить спостерігач.

Недавні дослідження показують, що в наших широтах збільшення викидів метану в атмосферу створює додаткову водяну пару через хімічні реакції, коли молекули метану досягають мезосфери, створюючи або зміцнюючи існуючі сріблясті хмари.

"Це той рідкісний в природі випадок, коли забруднення атмосфери можна побачити власними очима у вигляді неймовірного сяйва сріблястих хмар на тлі нічного неба", - кажуть у "Укргідрометцентрі".