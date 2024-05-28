Україну накрила пилова хмара з Казахстану: що це за явище і чи треба його боятися

РБК-Україна розпитало експертів про особливості цього атмосферного явища та чи становить воно небезпеку для українців.

Що треба знати про пилові маси в атмосфері

Перш за все, потрібно розрізняти переміщення пилу у верхніх шарах атмосфери, яке зараз відбувається, від пилових бур, які утворюються в шарі висотою кілька метрів над поверхнею, яка супроводжується помітним погіршенням горизонтальної видимості.

"Зараз спостерігаємо надходженням пилу з Казахстану в південно-східних потоках потужного антициклону, розташованого на схід від України з центром у районі Самари. Поступово антициклон руйнуватиметься і переміщуватиметься на схід, його вплив на погоду в Україні слабшатиме, і уже завтра, 29 травня, ситуація покращиться, хоча концентрація пилу ще деякий час зберігатиметься", - розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Те, як переміщується пилова хмара з Казахстану, можна переглянути тут.

При цьому вона зазначила, що пил на територію України може потрапляти при сприятливій синоптичній ситуації не лише з пустель Середньої Азії, Прикаспійської низовини, а й з районів Сахари, що нещодавно й трапилося.

Забруднення атмосфери пилом, за даними ресурсу accuweather.com (скриншот)

Чи впливає цей пил на людей

"Найактивнішим це явище було у першій половині дня 28 травня у південних областях і Приазов'ї, на решті території цей пил перемістився поступово далі. Безпосередньо він не впливає на людей. Тільки коли падає дощ, тоді пил приєднується до крапельок води й може забруднити людей чи речі. Але нічого такого небезпечного у цьому пилі нема", - розповіла синоптик з Укргідромедцетру Олена Палагнюк.

Також вона зазначила, що поки замало статистичних даних, аби спрогнозувати наскільки частим стане переміщення пилових мас над Україною.

"Нещодавно ми мали аналогічну ситуацію - тоді у нас був пил з Сахари у верхніх шарах атмосфери. Так збіглося, що в Україні було вітряно й також одночасно підіймався наш пил. Зараз для прогнозу мало даних, щоб говорити про частоту таких явищ у майбутньому", - додала Палагнюк.

Чи можуть в Україні утворюватись пилові бурі

"Пилові бурі можуть утворюватись на території України, переважно на південному сході країни. Особливо інтенсивні вони бувають у Запорізькій, Донецькій, Луганській і Харківській областях. У цьому регіоні сильні пилові бурі можуть утворюватись раз на 4-5 років. Таке явище спостерігається переважно у кінці зими - на початку весни у посушливі роки", - розповіла Балабух.