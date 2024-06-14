RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В небе над Киевской области заметили серебристые тучи. Синоптики дали объяснение (фото)

ото: в небе над Киевской области заметили серебристые тучи 13 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

13 июня в Киевской области заметили так называемые серебристые облака. Синоптики рассказали, что это за явление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Вчера после заката в небе над Киевской областью можно было наблюдать совершенно невероятное природное явление - серебристые облака. Они образуются на той высоте, где обычно облака и любая влага отсутствуют - в высокой мезосфере, выше 75 км от земной поверхности", – рассказали синоптики.

Как объяснили специалисты, их можно увидеть в природе поближе к полюсам летом, когда температура в мезосфере опускается до минус 120 градусов Цельсия. На такой высоте облака сложены из мельчайших хрусталиков льда – каждый меньше микрометра.

Что это за явление

Достоверно науке не известен точный процесс их образования, теории отмечают, что влага может "забрасываться" на такую ​​высоту активными циклонами, вертикальными потоками воздуха. Для того чтобы серебристые облака сформировались, влага должна взаимодействовать с космической пылью.

Почему облака начинают светиться?

Серебристые облака еще называют облаками Ночного Сияния, ведь после заката обычные облака становятся темными, а серебристые - начинают светиться в темноте.

Слишком тонкие, чтобы их можно было увидеть при дневном свете, они видны только тогда, когда наблюдатель и нижние слои атмосферы находятся в тени Земли, а высокие облака еще освещаются солнечным светом, которого уже не видит наблюдатель.

Недавние исследования показывают, что в наших широтах увеличение выбросов метана в атмосферу создает дополнительный водяной пар из-за химических реакций, когда молекулы метана достигают мезосферы, создавая или укрепляя существующие серебристые облака.

"Это тот редкий в природе случай, когда загрязнение атмосферы можно увидеть собственными глазами в виде невероятного сияния серебристых облаков на фоне ночного неба", - говорят в "Укргидрометцентре".

Необычные явления в Украине

Около двух недель назад, 28 мая, Украину накрыло пылевое облако из Казахстана. Наибольшая концентрация пыли образовалась над центральными, северными и частично западными областями.

И в январе необычное природное явление было замечено в Украине. Речь идет о светостолбах, которые часто можно увидеть зимой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьПогодаПогода в КиевеПогода на день