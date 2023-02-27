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У небі Київської області зафіксовано ворожі цілі, - ОВА

Фото: на Київщині зафіксовано ворожі повітряні цілі (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

У небі Київської області зафіксовано ворожі повітряні цілі, сили ППО готові до відображення небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

"Мешканці Київської області! Над регіоном виявлено ворожі повітряні цілі. Сили ППО напоготові. Залишайтеся в укриттях до відбою та дотримуйтесь інформаційної тиші – нічого не знімайте і не викладайте в мережу", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Оновлено (00:14)

У Київській ОВА зазначили, що у регіоні працює ППО та нагадали, що до закінчення повітряної тривоги необхідно залишатися у безпечному місці.

Оновлено (00:54)

За повідомленням Київської МВА, ворожі дрони-каміказди помічені у небі столиці.

"Повітряна атака на Київ. У повітряному просторі столиці виявлено ворожі об'єкти. Попередньо це ударні БПЛА. Працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері в Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу, у регіонах працює ППО.

Також повідомлялося, що минулої доби українські військові знищили три безпілотники окупантів. То були літальні апарати різних типів.

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