Українські сили ППО збили три безпілотники окупантів: у Генштабі назвали моделі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також повідомляється, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ.

"Наші захисники збили три ворожі безпілотні літальні апарати різних типів: "Орлан-10", "Supercam S350" та "Ланцет-3", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Раніше ми писали, що українські сили протиповітряної оборони збили розвідувальний безпілотник росіян на Київщині під час повітряної тривоги 23 лютого.

Нагадаємо, що в ході останньої масованої ракетної атаки Росія випустила Україною 32 ракети, половину з яких збили українські захисники. На півдні сили ППО збили 8 ракет. З них 6 – над Миколаївською областю, 2 – над Херсонською.

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