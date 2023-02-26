ua ru
Нд, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу

Новость на русском →
Неділя 26 лютого 2023 23:37
У Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу Фото: у Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Києві та низці областей України в ніч на понеділок, 27 лютого, оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що росіяни запустили дрони з боку Чернігівської області. Також повідомляється про роботу ППО.

Цю інформацію поки що не підтверджують офіційні джерела.

У Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу

Нагадаємо, у суботу, 25 лютого, у всіх областях України двічі оголошували повітряну тривогу.

Тоді в повітря піднявся російський МіГ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
воздушная тревога
NEWS
Атакували дронами. З'явилися нові подробиці удару по літаку А-50 в Білорусі
Атакували дронами. З'явилися нові подробиці удару по літаку А-50 в Білорусі
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни