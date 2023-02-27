В небе Киевской области зафиксированы вражеские цели, - ОВА

В небе Киевской области зафиксированы вражеские воздушные цели, силы ПВО готовы к отражению опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.
"Жители Киевской области! Над регионом обнаружены вражеские воздушные цели. Силы ПВО наготове. Оставайтесь в укрытиях до отбоя и соблюдайте информационную тишину – ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть", - говорится в сообщении Киевской ОВА.
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В Киевской ОВА отметили, что в регионе работает ПВО и напомнили, что до окончания воздушной тревоги необходимо оставаться в безопасном месте.
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По сообщению Киевской ГВА, вражеские дроны-камиказде замечены в небе столицы.
"Воздушная атака на Киев. В воздушном пространстве столицы обнаружены вражеские объекты. Предварительно это ударные БПЛА. Работает ПВО", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня вечером в Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу, в регионах работает ПВО.
Также сообщалось, что за прошлые сутки украинские военные уничтожили три беспилотника оккупантов. Это были летательные аппараты разных типов.
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