У небі Київської області зафіксовано ворожі цілі, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

"Мешканці Київської області! Над регіоном виявлено ворожі повітряні цілі. Сили ППО напоготові. Залишайтеся в укриттях до відбою та дотримуйтесь інформаційної тиші – нічого не знімайте і не викладайте в мережу", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.

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У Київській ОВА зазначили, що у регіоні працює ППО та нагадали, що до закінчення повітряної тривоги необхідно залишатися у безпечному місці.

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За повідомленням Київської МВА, ворожі дрони-каміказди помічені у небі столиці.

"Повітряна атака на Київ. У повітряному просторі столиці виявлено ворожі об'єкти. Попередньо це ударні БПЛА. Працює ППО", - йдеться у повідомленні.