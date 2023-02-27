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В небе Киевской области зафиксированы вражеские цели, - ОВА

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Киев, Понедельник 27 февраля 2023 00:13
В небе Киевской области зафиксированы вражеские цели, - ОВА Фото: в Киевской области зафиксированы вражеские воздушные цели (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

В небе Киевской области зафиксированы вражеские воздушные цели, силы ПВО готовы к отражению опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"Жители Киевской области! Над регионом обнаружены вражеские воздушные цели. Силы ПВО наготове. Оставайтесь в укрытиях до отбоя и соблюдайте информационную тишину – ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть", - говорится в сообщении Киевской ОВА.

Обновлено (00:14)

В Киевской ОВА отметили, что в регионе работает ПВО и напомнили, что до окончания воздушной тревоги необходимо оставаться в безопасном месте.

Обновлено (00:54)

По сообщению Киевской ГВА, вражеские дроны-камиказде замечены в небе столицы.

"Воздушная атака на Киев. В воздушном пространстве столицы обнаружены вражеские объекты. Предварительно это ударные БПЛА. Работает ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня вечером в Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу, в регионах работает ПВО.

Также сообщалось, что за прошлые сутки украинские военные уничтожили три беспилотника оккупантов. Это были летательные аппараты разных типов.

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