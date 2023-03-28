У небі над Києвом збили всі "Шахеди", у магазин потрапив уламок, - КМВА

Усі БПЛА типу "Shahed", запущені російськими окупантами у напрямку Києва у ніч проти 28 березня, були знищені українською ППО у небі біля столиці. При цьому уламки збитих цілей впали на нежитлове приміщення у Святошинському районі, спричинивши пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації.
Зазначається, що для нинішнього нападу РФ не змінила тактику атак боєприпасами, що баражирують (іранськими "Шахедами") з північно-східного напрямку.
"За попередньою інформацією, силами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено всі ворожі цілі. Зафіксовано падіння уламків БПЛА в Святошинському районі Києва, внаслідок чого виникло загоряння у нежитловому приміщенні на площі близько 200 м2", - йдеться у повідомленні.
Попередньо обійшлося без жертв, і ця інформація ще уточнюється.
Начальник КМВА Сергій Попко закликав усіх мешканців Києва "чітко та неухильно" дотримуватись вимог про порядок дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів.
"З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, що повітряну тривогу в Києві та області було скасовано близько 00:30.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежа, що виникла у Святошинському районі під час ворожої атаки дронів, вже локалізована. Також градоначальник розповів, що вибухи лунали цієї ночі в Оболонському та Святошинському районах столиці.
Нагадаємо, сьогодні у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Жителів попереджали про можливу атаку дронів.
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