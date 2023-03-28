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В небе над Киевом сбили все "Шахеды", в магазин попал осколок, - КГВА

Фото: в Києві збили усі ворожі дрони-камікадзе "Шахед" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Все БПЛА типа "Shahed", запущенные российскими оккупантами в направлении Киева в ночь на 28 марта, были уничтожены украинской ПВО в небе около столицы. При этом обломки сбитых целей упали на нежилое помещение в Святошинском районе, вызвав пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что для нынешнего нападения РФ не изменила тактику атак баражирующими боеприпасами (иранскими "Шахедами") с северо-восточного направления.

"По предварительной информации, силами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены все враждебные цели. Зафиксировано падение обломков БПЛА в Святошинском районе Киева, в результате чего возникло возгорание в нежилом помещении на площади около 200 м2", - говорится в сообщении.

Предварительно, обошлось без жертв, и данная информация еще уточняется.

Начальник КМВА Сергей Попко призвал всех жителей Киева "четко и неукоснительно" соблюдать требования о порядке действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов.

"С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия", - говорится в заявлении.

Напомним, что воздушная тревога в Киеве и области была отменена около 00:30.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар, возникший в Святошинском районе во время вражеской атаки дронов, уже локализован. Также градоначальник рассказал, что взрывы звучали этой ночью в Оболонском и Святошинском районах столицы.

Напомним, сегодня в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Жителей предупреждали о возможной атаке дронов.

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Киеватака дронов