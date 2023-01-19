У небі над Білоруссю спалахнув російський винищувач МіГ-31К: подробиці

За словами очевидців, у небі над Молодечненським районом (Мінська область) чули сильний вибух. Він був настільки потужним, що в будинках затремтіли вікна.

Однак, за даними моніторингової групи, йдеться не про вибух, а, ймовірно, про помпаж двигуна.

Як повідомляє "Гаюн", о 10:59 за київським часом над районом Молодечно у винищувача МіГ-31К ВКС РФ (RF-95194) стався спалах одного з двох двигунів, який супроводжувався звуком вибуху - насправді ж це був звук помпажу двигуна після займання.

Внаслідок інциденту винищувач був вимушений екстрено завершити політ та повернутися на аеродром "Мачулищі".

У моніторинговій групі помітили, що спалах стався саме того літака, який горів 25 грудня при спробі зльоту з аеродрому.