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Небезпека залишається. Стало відомо, скільки кораблів тримає РФ у Чорному морі

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Неділя 13 листопада 2022 12:04
Небезпека залишається. Стало відомо, скільки кораблів тримає РФ у Чорному морі Фото: стало відомо, скільки кораблів тримає РФ у Чорному морі (mil.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія вивела у Чорне море 14 кораблів, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", його загальний залп складає 8 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили.

Росіяни також продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи в Азовському морі на бойовому чергуванні один корабель.

У Середземному морі чергують 10 російських кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 76 ракет.

Окрім того, зазначається, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря - 30 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 32 суден, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Також повідомляється, що країна-агресор продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, Україна зібрала кошти вже на два морських дрони, що допоможуть захистити морську акваторію.

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