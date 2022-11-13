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Опасность остается. Стало известно, сколько кораблей держит РФ в Черном море

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Воскресенье 13 ноября 2022 12:04
Опасность остается. Стало известно, сколько кораблей держит РФ в Черном море Фото: стало известно, сколько кораблей держит РФ в Черном море (mil.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия вывела в Черное море 14 кораблей, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр", его общий залп составляет 8 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы.

Россияне также продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая в Азовском море на боевом дежурстве один корабль.

В Средиземном море дежурят 10 российских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 76 ракет.

Кроме того, отмечается, что за сутки в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили:

  • к Азовского моря - 30 судов, из них 4 судна двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю - 32 судов, из них 9 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Также сообщается, что страна-агрессор продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, Украина собрала средства уже на два морских дрона, которые помогут защитить морскую акваторию.

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