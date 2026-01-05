Небезпека на Сумщині: РФ атакує цивільні авто на дорогах у бік Путивля

Небезпека на прикордонних трасах

За даними місцевих органів влади та моніторингових груп, ситуація на дорогах, що ведуть у бік Путивля, залишається дуже напруженою. Російські військові використовують безпілотники як "засідки", вичікуючи на появу будь-якого рухомого об'єкта на трасі.

Військові адміністрації наголошують, що враг не розрізняє військові та цивільні цілі, атакуючи:

легкові автомобілі місцевих мешканців;

пасажирські автобуси;

автівки волонтерів та екстрених служб.

Заклик до водіїв

Влада Сумщини наполегливо просить водіїв планувати маршрути в обхід небезпечних ділянок та за можливості взагалі уникнути поїздок у 5-кілометровій зоні від кордону. Такі заходи безпеки допоможуть зберегти життя та мінімізувати ризики потрапляння під прицільний вогонь дронів.