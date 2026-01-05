UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Небезпека на Сумщині: РФ атакує цивільні авто на дорогах у бік Путивля

Фото: ворога на Путивль під ударами ворожих дронів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Сумській області мешканців закликають утриматися від поїздок автошляхами у напрямку Путивля. Причиною стало посилення ворожої активності: окупанти використовують FPV-дрони для прицільних ударів по цивільному транспорту.

Небезпека на прикордонних трасах

За даними місцевих органів влади та моніторингових груп, ситуація на дорогах, що ведуть у бік Путивля, залишається дуже напруженою. Російські військові використовують безпілотники як "засідки", вичікуючи на появу будь-якого рухомого об'єкта на трасі.

Військові адміністрації наголошують, що враг не розрізняє військові та цивільні цілі, атакуючи:

  • легкові автомобілі місцевих мешканців;
  • пасажирські автобуси;
  • автівки волонтерів та екстрених служб.

Заклик до водіїв

Влада Сумщини наполегливо просить водіїв планувати маршрути в обхід небезпечних ділянок та за можливості взагалі уникнути поїздок у 5-кілометровій зоні від кордону. Такі заходи безпеки допоможуть зберегти життя та мінімізувати ризики потрапляння під прицільний вогонь дронів.

Нагадаємо, що ворожі безпілотники вдарили по пункту видачі допомоги у Херсонській області. Щонайменше три дрони спрямували на приміщення, де люди отримували речі першої потреби.

Також 5 січня російські дрони атакували Дніпро. Внаслідок удару виник пожежа, постраждало підприємство та пошкоджено інфраструктуру.

Читайте РБК-Україна в Google News
СумиВійна в Україні