Опасность на Сумщине: РФ атакует гражданские авто на дорогах в сторону Путивля

В Сумской области жителей призывают воздержаться от поездок по автодорогам в направлении Путивля. Причиной стало усиление вражеской активности: оккупанты используют FPV-дроны для прицельных ударов по гражданскому транспорту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новослободскую сельскую территориальную общину.
По данным местных органов власти и мониторинговых групп, ситуация на дорогах, ведущих в сторону Путивля, остается очень напряженной. Российские военные используют беспилотники как "засады", выжидая появления любого движущегося объекта на трассе.
Военные администрации отмечают, что враг не различает военные и гражданские цели, атакуя:
Власти Сумщины настойчиво просит водителей планировать маршруты в обход опасных участков и по возможности вообще избежать поездок в 5-километровой зоне от границы. Такие меры безопасности помогут сохранить жизнь и минимизировать риски попадания под прицельный огонь дронов.
Напомним, что вражеские беспилотники ударили по пункту выдачи помощи в Херсонской области. По меньшей мере три дрона направили на помещение, где люди получали вещи первой необходимости.
Также 5 января российские дроны атаковали Днепр. В результате удара возник пожар, пострадало предприятие и повреждена инфраструктура.