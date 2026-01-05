Опасность на Сумщине: РФ атакует гражданские авто на дорогах в сторону Путивля

Безопасность на приграничных трассах

По данным местных органов власти и мониторинговых групп, ситуация на дорогах, ведущих в сторону Путивля, остается очень напряженной. Российские военные используют беспилотники как "засады", выжидая появления любого движущегося объекта на трассе.

Военные администрации отмечают, что враг не различает военные и гражданские цели, атакуя:

легковые автомобили местных жителей;

пассажирские автобусы;

автомобили волонтеров и экстренных служб.

Призыв к водителям

Власти Сумщины настойчиво просит водителей планировать маршруты в обход опасных участков и по возможности вообще избежать поездок в 5-километровой зоне от границы. Такие меры безопасности помогут сохранить жизнь и минимизировать риски попадания под прицельный огонь дронов.