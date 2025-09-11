Небезпека на роки: глава Ryanair попередив про загрозу російських дронів для Європи

Атаки безпілотників, подібні до нещодавнього інциденту в Польщі, триватимуть. Європейським авіакомпаніям доведеться стикатися з такими загрозами протягом найближчих років.

Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Це буде постійна проблема для всіх авіакомпаній у найближчі роки", - заявив О'Лірі на щорічних зборах акціонерів у Дубліні. Він підкреслив, що Європа повинна дати жорстку відповідь на "російські провокації".

Інцидент у Польщі та наслідки

О'Лірі відзначив оперативну реакцію польської авіаційної влади та Європейського агентства з авіаційної безпеки після того, як російські дрони перетнули Україну і були збиті над Польщею. За його словами, це стало "тривожним сигналом для Європи і НАТО".

Він додав, що інцидент знизив показники пунктуальності Ryanair до 60%, оскільки перебої в авіасполученні поширилися на Скандинавію, країни Балтії та Німеччину. "Такого роду подразник, Росія дражнить Європу, Росія грає з Європою, буде тривати", - зазначив він. "Ми не вважаємо це загрозою безпеці, але це однозначно загроза стабільності".

Порушення польотів у Європі

За словами О'Лірі, інцидент спричинив серйозні збої в авіасполученні по всій Європі. Він додав, що активність російських дронів спостерігається і в країнах Балтії.

"Ми очікуємо на нові перебої, якщо ЄС і Білий дім не займуть жорсткої позиції, зокрема у вигляді санкцій, каральних санкцій проти Росії", - наголосив глава Ryanair.