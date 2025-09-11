ua en ru
Чт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Небезпека на роки: глава Ryanair попередив про загрозу російських дронів для Європи

Ірландія, Четвер 11 вересня 2025 13:53
UA EN RU
Небезпека на роки: глава Ryanair попередив про загрозу російських дронів для Європи Фото: Майкл О'Лірі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Атаки безпілотників, подібні до нещодавнього інциденту в Польщі, триватимуть. Європейським авіакомпаніям доведеться стикатися з такими загрозами протягом найближчих років.

Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Це буде постійна проблема для всіх авіакомпаній у найближчі роки", - заявив О'Лірі на щорічних зборах акціонерів у Дубліні. Він підкреслив, що Європа повинна дати жорстку відповідь на "російські провокації".

Інцидент у Польщі та наслідки

О'Лірі відзначив оперативну реакцію польської авіаційної влади та Європейського агентства з авіаційної безпеки після того, як російські дрони перетнули Україну і були збиті над Польщею. За його словами, це стало "тривожним сигналом для Європи і НАТО".

Він додав, що інцидент знизив показники пунктуальності Ryanair до 60%, оскільки перебої в авіасполученні поширилися на Скандинавію, країни Балтії та Німеччину. "Такого роду подразник, Росія дражнить Європу, Росія грає з Європою, буде тривати", - зазначив він. "Ми не вважаємо це загрозою безпеці, але це однозначно загроза стабільності".

Порушення польотів у Європі

За словами О'Лірі, інцидент спричинив серйозні збої в авіасполученні по всій Європі. Він додав, що активність російських дронів спостерігається і в країнах Балтії.

"Ми очікуємо на нові перебої, якщо ЄС і Білий дім не займуть жорсткої позиції, зокрема у вигляді санкцій, каральних санкцій проти Росії", - наголосив глава Ryanair.

Реакція Польщі та НАТО

Польща запросила консультації в НАТО після того, як її військові збили безпілотники, що вторглися в повітряний простір країни під час масованого удару Росії по Україні. Варшава назвала цей інцидент "актом агресії".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що порушення повітряного простору було навмисною провокацією Москви. Через це Польщі довелося закрити небо і закликати жителів східних регіонів залишатися в домівках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони Польща Ryanair
Новини
Атака дронів РФ на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО, - Мерц
Атака дронів РФ на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО, - Мерц
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії