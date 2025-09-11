Небезпека на роки: глава Ryanair попередив про загрозу російських дронів для Європи
Атаки безпілотників, подібні до нещодавнього інциденту в Польщі, триватимуть. Європейським авіакомпаніям доведеться стикатися з такими загрозами протягом найближчих років.
Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Це буде постійна проблема для всіх авіакомпаній у найближчі роки", - заявив О'Лірі на щорічних зборах акціонерів у Дубліні. Він підкреслив, що Європа повинна дати жорстку відповідь на "російські провокації".
Інцидент у Польщі та наслідки
О'Лірі відзначив оперативну реакцію польської авіаційної влади та Європейського агентства з авіаційної безпеки після того, як російські дрони перетнули Україну і були збиті над Польщею. За його словами, це стало "тривожним сигналом для Європи і НАТО".
Він додав, що інцидент знизив показники пунктуальності Ryanair до 60%, оскільки перебої в авіасполученні поширилися на Скандинавію, країни Балтії та Німеччину. "Такого роду подразник, Росія дражнить Європу, Росія грає з Європою, буде тривати", - зазначив він. "Ми не вважаємо це загрозою безпеці, але це однозначно загроза стабільності".
Порушення польотів у Європі
За словами О'Лірі, інцидент спричинив серйозні збої в авіасполученні по всій Європі. Він додав, що активність російських дронів спостерігається і в країнах Балтії.
"Ми очікуємо на нові перебої, якщо ЄС і Білий дім не займуть жорсткої позиції, зокрема у вигляді санкцій, каральних санкцій проти Росії", - наголосив глава Ryanair.
Реакція Польщі та НАТО
Польща запросила консультації в НАТО після того, як її військові збили безпілотники, що вторглися в повітряний простір країни під час масованого удару Росії по Україні. Варшава назвала цей інцидент "актом агресії".
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що порушення повітряного простору було навмисною провокацією Москви. Через це Польщі довелося закрити небо і закликати жителів східних регіонів залишатися в домівках.