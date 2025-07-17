Небезпека з моря: Нідерланди попереджають про російські диверсії та шпигунство

Зокрема, голова Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) Ерік Акербом назвав Нідерланди "потенційною ціллю" для диверсій та шпигунства. На його думку, це зумовлене тим, що у Північному морі проходить багато інтернет-кабелів, і їх пошкодження може мати руйнівні наслідки, як і саботаж електропостачання або інфраструктури.

Спецслужби Нідерландів попереджають, що цифровий саботаж може спричинити тимчасові збої в електропостачанні, роботі інтернету, платіжних системах або у постачанні питної води.

За даними трьох служб, уже зафіксовано конкретні ознаки російського втручання. Зокрема, проросійські активісти, ймовірно, намагаються перешкодити наданню допомоги Україні.

У доповіді також вказано, що Китай та Іран не припиняють спроб шпигунства з метою отримання нідерландських технологій.

На фоні скорочення підтримки від США та загострення міжнародної ситуації, національні структури закликають посилити кібербезпеку та підготуватись до можливих криз.

"Оцінка загроз підтверджує, що ми в Нідерландах не можемо сидіти склавши руки. Питання не в тому, чи зазнаємо ми соціально деструктивних наслідків, а в тому, коли це станеться", - заявив представник Національного координатора з питань боротьби з тероризмом та безпеки.