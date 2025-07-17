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Опасность с моря: Нидерланды предупреждают о российских диверсиях и шпионаже

Иллюстративное фото: Нидерланды предупреждают о российских диверсиях и шпионаже (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Спецслужбы Нидерландов зафиксировали увеличение количество цифровых атак со стороны России, которые направлены на подрыв стабильности общества и создание ощущения тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS .

В частности, глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом назвал Нидерланды "потенциальной целью" для диверсий и шпионажа. По его мнению, это обусловлено тем, что в Северном море проходит много интернет-кабелей, и их повреждение может иметь разрушительные последствия, как и саботаж электроснабжения или инфраструктуры.

Спецслужбы Нидерландов предупреждают, что цифровой саботаж может вызвать временные сбои в электроснабжении, работе интернета, платежных системах или в снабжении питьевой водой.

По данным трех служб, уже зафиксированы конкретные признаки российского вмешательства. В частности, пророссийские активисты, вероятно, пытаются помешать оказанию помощи Украине.

В докладе также указано, что Китай и Иран не прекращают попыток шпионажа с целью получения нидерландских технологий.

На фоне сокращения поддержки от США и обострения международной ситуации, национальные структуры призывают усилить кибербезопасность и подготовиться к возможным кризисам.

"Оценка угроз подтверждает, что мы в Нидерландах не можем сидеть сложа руки. Вопрос не в том, испытаем ли мы социально деструктивные последствия, а в том, когда это произойдет", - заявил представитель Национального координатора по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности.

 

Хакерские атаки РФ

Ранее мы писали о том, что кибератаки на немецкие вооруженные силы происходили почти ежедневно. Немецкие службы безопасности фиксировали усиление сотрудничества между криминальными хакерами и "хактивистами", подконтрольными российским спецслужбам.

СМИ и власти страны заявили, что это была кибератака со стороны России.

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