Небезпека дуже велика: Івано-Франківськ атакують дрони, є постраждалі

"Знову підвищена небезпека для Прикарпаття! В повітряному просторі області ворожі БпЛА", - написала Онищук о 05:26.

За словами Марцінківа, у місті працює ППО.

"В одному з сіл громади є вибиті вікна. Є постраждалі! Попередньо всі живі! Легкі травми!", - повідомив міський голова.

Він також додав, що "тривога триває і небезпека ще дуже велика".

"Знову може бути гучно", - додав Марцінків о 05:35.

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