Небезпека дуже велика: Івано-Франківськ атакують дрони, є постраждалі

Вранці 21 липня Івано-Франківськ та область масовано атакують російські "Шахеди". У місті оголошено підвищену небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа та голову Івано-Франківської ОДА Світлану Онищук.
"Знову підвищена небезпека для Прикарпаття! В повітряному просторі області ворожі БпЛА", - написала Онищук о 05:26.
За словами Марцінківа, у місті працює ППО.
"В одному з сіл громади є вибиті вікна. Є постраждалі! Попередньо всі живі! Легкі травми!", - повідомив міський голова.
Він також додав, що "тривога триває і небезпека ще дуже велика".
"Знову може бути гучно", - додав Марцінків о 05:35.
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