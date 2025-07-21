UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Небезпека дуже велика: Івано-Франківськ атакують дрони, є постраждалі

Фото: Івано-Франківськ під масованим ударом Шахедів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Вранці 21 липня Івано-Франківськ та область масовано атакують російські "Шахеди". У місті оголошено підвищену небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа та голову Івано-Франківської ОДА Світлану Онищук.

"Знову підвищена небезпека для Прикарпаття! В повітряному просторі області ворожі БпЛА", - написала Онищук о 05:26.

За словами Марцінківа, у місті працює ППО.

"В одному з сіл громади є вибиті вікна. Є постраждалі! Попередньо всі живі! Легкі травми!", - повідомив міський голова.

Він також додав, що "тривога триває і небезпека ще дуже велика".

"Знову може бути гучно", - додав Марцінків о 05:35.

Новина оновлюється…

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-ФранківськАтака дронів