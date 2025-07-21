Опасность очень большая: Ивано-Франковск атакуют дроны, есть пострадавшие

Удар по Ивано-Франковску

В ночь на 21 июля Россия массированно ударила по Украине ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Около 03:00 в Ивано-Франковске послышались первые взрывы из-за приближения беспилотников и работы ПВО.

Также в направлении города и области также двигались крылатые ракеты, однако они были сбиты силами ПВО.

Наибольшие разрушения от обстрела получил Киев. В столице много разрушений, повреждений инфраструктуры, вспыхнули пожары.

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