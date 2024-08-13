Небезпечно не тільки для України: Кірбі пояснив ризики військової співпраці Россії та КНДР

Будь-які поглиблення військової співпраці між Росією і КНДР є небезпечними не тільки для України, але і для країн Індо-Тихоокеанського регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі бід час брифінгу .

"Путін у розпачі. Він відчайдушно потребує допомоги і військового потенціалу, бо експортний контроль і санкції фактично перетворили всю його економіку, яка була до цієї війни, на економіку воєнного часу", - зауважив Кірбі, коментуючи питання про нещодавнє ймовірне застосування РФ північнокорейських ракет для атаки на Київ.

За його словами, це спонукає російського диктатора звертатись за допомогою до таких країн, як Іран і Північна Корея.

Кірбі не зміг підтвердити, що тоді застосовувалися саме північнокорейські ракети, але додав, що такі дії армії РФ відповідають намірам Путіна стосовно використання військової допомоги з КНДР.

"Цілком очевидно, що військова співпраця між Північною Кореєю та Росією небезпечна для народу України, оскільки ці ракети продовжують атакувати українські міста й енергетичну інфраструктуру, але це також небезпечно для Індо-Тихоокеанського регіону і будь-який її розвиток матиме наслідки для безпеки країн у цьому регіоні", - зазначив він.

Водночас представник Білого дому зауважив, що США та союзники докладатимуть необхідних зусиль, щоб поліпшити ситуацію на тлі такої співпраці.