Опасно не только для Украины: Кирби объяснил риски военного сотрудничества России и КНДР

Любые углубления военного сотрудничества между Россией и КНДР опасны не только для Украины, но и для стран Индо-Тихоокеанского региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби в ходе брифинга .

"Путин в отчаянии. Он отчаянно нуждается в помощи и военном потенциале, так как экспортный контроль и санкции фактически превратили всю его экономику, которая была до этой войны, в экономику военного времени", - отметил Кирби, комментируя вопрос о недавнем возможном применении РФ северокорейских ракет для атаки на Киев.

По его словам, это побуждает российского диктатора обращаться за помощью в такие страны, как Иран и Северная Корея.

Кирби затруднился подтвердить, что тогда применялись именно северокорейские ракеты, но добавил, что такие действия армии РФ соответствуют намерениям Путина относительно использования военной помощи из КНДР.

"Совершенно очевидно, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией опасно для народа Украины, поскольку эти ракеты продолжают атаковать украинские города и энергетическую инфраструктуру, но это также опасно для Индо-Тихоокеанского региона и любое его развитие будет иметь последствия для безопасности стран в этом. регионе", - отметил он.

В то же время представитель Белого дома отметил, что США и союзники будут прилагать необходимые усилия, чтобы улучшить ситуацию на фоне такого сотрудничества.