Опасно для купания. Спасатели Одесской области бьют тревогу из-за "штормового" моря

На побережье Одесской области в последние дни наблюдаются сильный ветер и высокие волны. Море неспокойное, купание в таких условиях чрезвычайно опасно. Спасатели призывают украинцев быть крайне осторожными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook .

Опасное море - не рискуйте жизнью

"Этими днями в Одесской области море очень неспокойное: высокие волны и сильный ветер создают крайне опасные условия для купания. Несмотря на это, некоторые отдыхающие игнорируют запрет и продолжают заплывать на глубину да еще и на надувных матрасах и кругах", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что ветер быстро относит надувные плавсредства далеко от берега, а волна может легко их перевернуть. Выбраться из воды самостоятельно - практически невозможно.

"Задумайтесь, стоит ли такой отдых вашей жизни. Не заходите в воду, когда штормит. Следите за досугом детей. Помните, вода ошибок не прощает", - отмечают в ГСЧС.

Правила безопасности на воде

Во время отдыха на воде нужно соблюдать правила безопасности. Одна из важных рекомендаций - не спешить в воду после еды.

"Купаться можно не ранее, чем через 1,5-2 часа после приема пищи", - отмечают специалисты.

Также категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения - это чрезвычайно опасно и для вас, и для тех, кто может оказаться рядом.

Чтобы избежать трагедий, стоит придерживаться нескольких простых правил:

купайтесь только в специально оборудованных местах, где разрешен отдых и есть спасательные посты;

избегайте водоемов в районах, где шли или продолжаются боевые действия - такие места представляют смертельную угрозу;

следите за погодой и штормовыми предупреждениями;

не плавайте в одиночку, особенно в открытой воде;

избегайте опасных развлечений;

не заплывайте за буйки;

не приближайтесь к лодкам и катерам;

не цепляйтесь за технические сооружения, знаки или буи;

не используйте для плавания случайные предметы вроде камер, досок или плотов;

не подавайте ложных сигналов о помощи.

Дети должны быть под постоянным присмотром взрослых, даже если это домашний бассейн или ванна. Никогда не оставляйте ребенка одного в воде, даже на мгновение.

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