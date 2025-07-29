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Опасно для купания. Спасатели Одесской области бьют тревогу из-за "штормового" моря

Одесса, Вторник 29 июля 2025 15:14
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Опасно для купания. Спасатели Одесской области бьют тревогу из-за "штормового" моря Отдыхающих в Одессе предупредили об опасности (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

На побережье Одесской области в последние дни наблюдаются сильный ветер и высокие волны. Море неспокойное, купание в таких условиях чрезвычайно опасно. Спасатели призывают украинцев быть крайне осторожными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook.

Опасное море - не рискуйте жизнью

"Этими днями в Одесской области море очень неспокойное: высокие волны и сильный ветер создают крайне опасные условия для купания. Несмотря на это, некоторые отдыхающие игнорируют запрет и продолжают заплывать на глубину да еще и на надувных матрасах и кругах", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что ветер быстро относит надувные плавсредства далеко от берега, а волна может легко их перевернуть. Выбраться из воды самостоятельно - практически невозможно.

"Задумайтесь, стоит ли такой отдых вашей жизни. Не заходите в воду, когда штормит. Следите за досугом детей. Помните, вода ошибок не прощает", - отмечают в ГСЧС.

Правила безопасности на воде

Во время отдыха на воде нужно соблюдать правила безопасности. Одна из важных рекомендаций - не спешить в воду после еды.

"Купаться можно не ранее, чем через 1,5-2 часа после приема пищи", - отмечают специалисты.

Также категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения - это чрезвычайно опасно и для вас, и для тех, кто может оказаться рядом.

Чтобы избежать трагедий, стоит придерживаться нескольких простых правил:

  • купайтесь только в специально оборудованных местах, где разрешен отдых и есть спасательные посты;
  • избегайте водоемов в районах, где шли или продолжаются боевые действия - такие места представляют смертельную угрозу;
  • следите за погодой и штормовыми предупреждениями;
  • не плавайте в одиночку, особенно в открытой воде;
  • избегайте опасных развлечений;
  • не заплывайте за буйки;
  • не приближайтесь к лодкам и катерам;
  • не цепляйтесь за технические сооружения, знаки или буи;
  • не используйте для плавания случайные предметы вроде камер, досок или плотов;
  • не подавайте ложных сигналов о помощи.

Дети должны быть под постоянным присмотром взрослых, даже если это домашний бассейн или ванна. Никогда не оставляйте ребенка одного в воде, даже на мгновение.

Дополнительные советы для родителей:

  • не позволяйте детям долго находиться под водой;
  • не поощряйте к прыжкам друг на друга или опасным играм;
  • следите, чтобы не плавали на надувных матрасах и лодках без присмотра;
  • не допускайте прыжков в незнакомые водоемы;
  • не перекладывайте ответственность на старших детей.

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Одесса Штормовое предупреждение Спасатели
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