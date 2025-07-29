Опасно для купания. Спасатели Одесской области бьют тревогу из-за "штормового" моря
На побережье Одесской области в последние дни наблюдаются сильный ветер и высокие волны. Море неспокойное, купание в таких условиях чрезвычайно опасно. Спасатели призывают украинцев быть крайне осторожными.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook.
Опасное море - не рискуйте жизнью
"Этими днями в Одесской области море очень неспокойное: высокие волны и сильный ветер создают крайне опасные условия для купания. Несмотря на это, некоторые отдыхающие игнорируют запрет и продолжают заплывать на глубину да еще и на надувных матрасах и кругах", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что ветер быстро относит надувные плавсредства далеко от берега, а волна может легко их перевернуть. Выбраться из воды самостоятельно - практически невозможно.
"Задумайтесь, стоит ли такой отдых вашей жизни. Не заходите в воду, когда штормит. Следите за досугом детей. Помните, вода ошибок не прощает", - отмечают в ГСЧС.
Правила безопасности на воде
Во время отдыха на воде нужно соблюдать правила безопасности. Одна из важных рекомендаций - не спешить в воду после еды.
"Купаться можно не ранее, чем через 1,5-2 часа после приема пищи", - отмечают специалисты.
Также категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения - это чрезвычайно опасно и для вас, и для тех, кто может оказаться рядом.
Чтобы избежать трагедий, стоит придерживаться нескольких простых правил:
- купайтесь только в специально оборудованных местах, где разрешен отдых и есть спасательные посты;
- избегайте водоемов в районах, где шли или продолжаются боевые действия - такие места представляют смертельную угрозу;
- следите за погодой и штормовыми предупреждениями;
- не плавайте в одиночку, особенно в открытой воде;
- избегайте опасных развлечений;
- не заплывайте за буйки;
- не приближайтесь к лодкам и катерам;
- не цепляйтесь за технические сооружения, знаки или буи;
- не используйте для плавания случайные предметы вроде камер, досок или плотов;
- не подавайте ложных сигналов о помощи.
Дети должны быть под постоянным присмотром взрослых, даже если это домашний бассейн или ванна. Никогда не оставляйте ребенка одного в воде, даже на мгновение.
Дополнительные советы для родителей:
- не позволяйте детям долго находиться под водой;
- не поощряйте к прыжкам друг на друга или опасным играм;
- следите, чтобы не плавали на надувных матрасах и лодках без присмотра;
- не допускайте прыжков в незнакомые водоемы;
- не перекладывайте ответственность на старших детей.
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