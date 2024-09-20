Небезпечний смог у містах України: експерт пояснила, хто у групі ризику через погане повітря

Під час забруднення та погіршення якості повітря існують ризики для населення. Однак
Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповіла еко аудитор, судовий експерт з екологічних питань, керівник ГФ ОГП "Екологічний патруль" Тетяна Лампіка.
За її словами, через погану якість повітря в першу чергу є ризики для людей, які мають хронічні захворювання.
"Але вони завжди були, бо просто це такий вплив є на здоров'я у людей, у яких імунна система (ослаблена - ред.) або є проблеми хронічні. На них це вплине більше, ніж на здорову звичайну людину. І на дітей. На дітей, бо у них система ще не дуже зміцніла, як для маленької дитини", - розповіла Лампіка.
Вона зауважила, що діти у категорії ризику через те, що для них концентрація небезпечних речовин може бути завеликою. Тому якщо у родині є діти, то варто утриматись від перебування на відкритому повітрі, а за можливості, виїхати на певний період за місто.
Вона додала, що вплив забрудненого повітря на дихальну систему людини може бути як повільним, так і миттєвим.
"На алергіків це точно буде реагування миттєве. А так в принципі те, що я казала ще з самого початку про те, що наша система накопичує негативні небезпечні речовини все життя. І є речовини, які з організму не виводяться. А у кожної людини є своя межа після якої вже може бути якийсь збій в системі. Тому ніхто цього не знає і не може попередити. І екологи, і лікарі кажуть про те, щоб краще утримуватися і перечекати, ніж себе наражати на ризик", - підкреслила вона.
Вранці п'ятниці, 20 вересня, у мережі почали з'являтись повідомлення про тимчасове погіршення стану повітря у Києві. Згодом з'ясувалось, що смог також накрив Конотоп, Луцьк, а також Харків.
Як розповіла синоптик Наталка Діденко, вітер та дощі, які очікуються вже 25 та 27 вересня - зможуть покращити якість повітря у столиці.
Детально про те, що відбувається з повітрям та яка причина забрудненості - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.