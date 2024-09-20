Опасный смог в городах Украины: эксперт объяснила, кто в группе риска из-за плохого воздуха

По ее словам, из-за плохого качества воздуха в первую очередь есть риски для людей, имеющих хронические заболевания.

"Но они всегда были, потому что просто это такое влияние есть на здоровье у людей, у которых иммунная система (ослабленная – ред.) или есть проблемы хронические. На них это повлияет больше, чем на здорового обычного человека. И на детей. На детей, потому что у них система еще не очень окрепла, как для маленького ребенка", - рассказала Лампика.

Она отметила, что дети в категории риска из-за того, что для них концентрация опасных веществ может быть слишком большой. Поэтому если в семье есть дети, то следует воздержаться от пребывания на открытом воздухе, а по возможности выехать на определенный период за город.

Она добавила, что влияние загрязненного воздуха на дыхательную систему человека может быть как медленным, так и мгновенным.

"На аллергиков это точно будет реагирование мгновенное. А так в принципе то, что я говорила еще с самого начала о том, что наша система накапливает негативные опасные вещества всю жизнь. И есть вещества, которые из организма не выводятся. А у каждого человека есть своя граница после которой уже может быть какой-то сбой в системе. Поэтому никто этого не знает и не может предупредить.