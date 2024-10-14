Небезпечні знахідки: у Київській області грибники знайшли залишки ракети (фото)

Жителі Київської області виявили у лісах гранатометний постріл та безпечні залишки ракети. Люди знайшли їх у Вишгородському та Бучанському районах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Рятувальники розповідають, що у Вишгородському районі, поблизу села Новосілки, лісник виявив підозрілий металевий предмет. На місце події негайно прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, які підтвердили, що це був гранатометний постріл ВОГ-25.
Небезпечний предмет оперативно вилучили та доставили на спеціальний майданчик для знищення. Після обстеження території інших небезпечних знахідок не виявлено.
Ще один інцидент стався в Бучанському районі, у селі Мощун. Люди, які пішли до лісу по гриби, натрапили на предмети, що нагадували залишки ракети, і викликали саперів.
Піротехніки, які прибули на виклик, з'ясували, що це були безпечні залишки ракети. Ніхто не постраждав завдяки злагодженим і правильним діям громадян – вони не чіпали підозрілі предмети, відійшли на безпечну відстань і відразу звернулися до фахівців.
Рятувальники наголошують, що у випадку, коли ви виявили підозрілі предмети у лісі або будь-якому природному середовищі, ні в якому разі не намагайтеся їх оглядати чи переміщати. Відійдіть на безпечну відстань і терміново повідомте про знахідку відповідні служби. У сучасних умовах такі небезпеки можуть траплятися будь-де, і лише обережність та своєчасний виклик фахівців можуть врятувати життя.
Раніше РБК-Україна писало, що російські ракети та безпілотники продовжують загрожувати територіям, що знаходяться далеко від лінії фронту. У зв'язку з цим, фахівці нагадують, що знахідки уламків не слід чіпати. Дрони можуть містити нерозірвані боєприпаси, вибухові пристрої або небезпечні речовини, такі як хімічна зброя. Крім того, уламки можуть мати гострі краї, які здатні призвести до травм і інфекцій.
Категорично заборонено забирати уламки на пам'ять, зберігати їх вдома або розбирати на металолом, оскільки це може призвести до вибухів і серйозних травм.
Також ми розповідали, що рятувальники попередили українців про нову "невидиму загрозу" – касетні елементи ракети Х-101. Ці елементи, які мають невеликий розмір і можуть нагадувати залізний м'ячик, містять велику кількість вибухівки, призначеної для завдання значної шкоди. Попри свою зовнішню нешкідливість, вони можуть бути дуже небезпечними.
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