Опасные находки: в Киевской области грибники обнаружили остатки ракеты (фото)

Жители Киевской области обнаружили в лесах гранатометный выстрел и остатки ракеты. Люди обнаружили их в Вышгородском и Бучанском районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели рассказывают, что в Вышгородском районе вблизи села Новоселки лесник обнаружил подозрительный металлический предмет. На место происшествия прибыли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, которые подтвердили, что это был гранатометный выстрел ВОГ-25.
Опасный предмет оперативно изъяли и доставили на специальную площадку для уничтожения. После обследования территории других опасных находок не обнаружено.
Еще один инцидент произошел в Бучанском районе, в селе Мощун. Люди, которые пошли в лес за грибами, наткнулись на предметы, напоминавшие остатки ракеты, и вызвали саперов.
Пиротехники, прибывшие по вызову, выяснили, что это были безопасные остатки ракеты. Никто не пострадал благодаря слаженным и правильным действиям граждан – они не трогали подозрительные предметы, отошли на безопасное расстояние и сразу обратились к специалистам.
Спасатели отмечают, что в случае, когда вы обнаружили подозрительные предметы в лесу или любой природной среде, ни в коем случае не пытайтесь их осматривать или перемещать. Отойдите на безопасное расстояние и срочно сообщите о находке соответствующих служб. В современных условиях такие опасности могут случаться где угодно, и только осторожность и своевременный вызов специалистов могут спасти жизнь.
Ранее РБК-Украина писало, что российские ракеты и беспилотники продолжают угрожать находящимся вдали от линии фронта территориям. В связи с этим, специалисты напоминают, что находки обломков не следует трогать. Дроны могут содержать неразорвавшиеся боеприпасы, взрывчатые устройства или опасные вещества, такие как химическое оружие. Кроме того, обломки могут иметь острые края, способные привести к травмам и инфекциям.
Категорически запрещено забирать обломки на память, хранить их дома или разбирать на металлолом, поскольку это может привести к взрывам и серьезным травмам.
Также мы рассказывали, что спасатели предупредили украинцев о новой "невидимой угрозе" – кассетных элементах ракеты Х-101. Эти элементы, имеющие небольшой размер и напоминающие железный мячик, содержат большое количество взрывчатки, предназначенной для нанесения значительного вреда. Несмотря на свою внешнюю безвредность, они могут быть очень опасны.
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