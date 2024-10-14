Опасные находки: в Киевской области грибники обнаружили остатки ракеты (фото)

Спасатели рассказывают, что в Вышгородском районе вблизи села Новоселки лесник обнаружил подозрительный металлический предмет. На место происшествия прибыли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, которые подтвердили, что это был гранатометный выстрел ВОГ-25.

Опасный предмет оперативно изъяли и доставили на специальную площадку для уничтожения. После обследования территории других опасных находок не обнаружено.

Обломки боеприпасов в лесах Киевской области (фото - Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС)

Еще один инцидент произошел в Бучанском районе, в селе Мощун. Люди, которые пошли в лес за грибами, наткнулись на предметы, напоминавшие остатки ракеты, и вызвали саперов.

Пиротехники, прибывшие по вызову, выяснили, что это были безопасные остатки ракеты. Никто не пострадал благодаря слаженным и правильным действиям граждан – они не трогали подозрительные предметы, отошли на безопасное расстояние и сразу обратились к специалистам.

Спасатели отмечают, что в случае, когда вы обнаружили подозрительные предметы в лесу или любой природной среде, ни в коем случае не пытайтесь их осматривать или перемещать. Отойдите на безопасное расстояние и срочно сообщите о находке соответствующих служб. В современных условиях такие опасности могут случаться где угодно, и только осторожность и своевременный вызов специалистов могут спасти жизнь.