Небезпечні сигнали. Зеленський різко розкритикував "план Трампа-Венса"

Президент України Володимир Зеленський не сприймає серйозно заяви Джей Ді Венса (кандидата у віце-президенти США від республіканців) щодо "мирного плану" Дональда Трампа. Але вважає, що це небезпечні сигнали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The New Yorker.

Зокрема, він прокоментував, як Трамп на дебатах ухилився від відповіді, чи хоче перемоги України. Тоді він просто заявив, що хоче, щоб війна припинилася.

"Він каже, що хоче, щоб війна припинилася. Ну, і ми теж. Ці фраза і бажання об'єднують світ. Але страшне питання: хто візьме на себе витрати на припинення війни? Дехто може сказати, що мінські угоди або зупинили, або заморозили бойові дії в певний момент. Але вони також дали росіянам шанс озброїтися ще краще і зміцнити свої фальшиві претензії на наші окуповані території", - сказав Зеленським.

На його думку, Трамп насправді не знає, як зупинити війну. Його кандидата у віце-президенти - Джей Ді Венса - Зеленський вважає надто радикальним. А його припущення щодо "плану Трампа" фактично пропонують Україні поступитися територією.

"Його послання, схоже, у тому, що Україна має принести жертву. Це повертає нас до питання про ціну та про те, хто її несе. Ідея про те, що світ має покласти край цій війні за рахунок України, неприйнятна", - наголосив він.

Президент додав, що не вважає озвучену концепцію мирним планом. "Це була б жахлива ідея, якби хтось справді збирався її здійснити, змусити Україну взяти на себе витрати на припинення війни, відмовившись від своїх територій", - зазначив Зеленський.

Венс має чітко розуміти, що щойно розпочнеться торгівля територією України, буде здача інтересів Америки в інших місцях.

"Для нас це небезпечні сигнали, які походять від потенційного віце-президента... Я не сприймаю слова Венса всерйоз, тому що, якщо це план, то Америка рухатиметься до глобального конфлікту", - підсумував президент.

Що пропонує Трамп

Сам кандидат у президенти від республіканців не розкриває пунктів свого "мирного плану". Однак Джей Ді Венс недавно припустив, як він може виглядати. Ключові моменти:

лінія бойового зіткнення стане демілітаризованою зоною

Україна зберігає державний суверенітет

Росія отримує гарантії невступу України до НАТО

відновлення України має профінансувати Європа

Демілітаризована зона має бути сильно укріплена. Хто її контролюватиме, Венс не уточнив. Докладніше читайте у матеріалі "План на швидку руку". Як Трамп хоче зупинити війну в Україні і чи може це спрацювати".