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Салліван заявив, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні

Неділя 15 вересня 2024 16:49
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Салліван заявив, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні Фото: радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Український уряд має стати лідером у питанні завершення війни в Україні. Мирний план не може бути нав'язаний країні ззовні.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, передає РБК-Україна з посиланням на Politico.

Він зазначив, що будь-яка мирна ініціатива, яка суперечить суверенітету та територіальній цілісності, не буде справедливою та стійкою.

"Я вважаю, що будь-який мирний план, спрямований на те, щоб по суті нав'язати мир народу України, який суперечить основним принципам суверенітету та територіальної цілісності, демократії та свободи, не є справедливим та стійким", - сказав Салліван.

"Мирні" ініціативи ззовні

Politico нагадує, що з того часу, як російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення у 2022 році, було висунуто різні ініціативи щодо припинення війни в Україні.

Зокрема, самопроголошені "миротворчі місії" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, або ж пропозиція Китаю та Бразилії припинити вогонь та заморозити лінію фронту.

Днями раніше ми писали, що кандидат у віце-президенти США від Республіканської партії Джей Ді Венс припустив, що може передбачати мирний план кандидата у президенти Америки Дональда Трампа. За його словами, мова може йти про створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях, і водночас Україна повинна буде відмовитись від вступу до НАТО.

При цьому у своїй статті Politico наголосило, що лише формула світу, яку запропонував президент України Володимир Зеленський, включає повернення всіх українських територій, захоплених Росією.

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