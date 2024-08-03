ua en ru
Сб, 03 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Небезпечні посилання: українцям розповіли, як не потрапити на гачок шахраїв

Україна , Субота 03 серпня 2024 14:27
UA EN RU
Небезпечні посилання: українцям розповіли, як не потрапити на гачок шахраїв Фото: українців попередили про шкідливі посилання в інтернеті (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Шахраї в інтернеті намагаються використовувати скорочені посилання, щоб приховати небезпечні ресурси. Українцям розповіли, як не стати жертвою кіберзловмисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.

Зловмисники можуть приховувати шкідливі вебсайти або фішингові сторінки під короткими URL-адресами, використовуючи такі популярні сервіси як Bitly або Cuttly.

Щоб захиститися від шахраїв, потрібно перевіряти повне посилання. Можна використовувати сервіс Unshorten.it: https://unshorten.it/ для отримання повної адреси ресурсу. Для цього потрібно вставити скорочене посилання у відповідне поле на вебсайті Unshorten.it.

Важливо переконатися, що домен виглядає надійно. Шукайте такі відомі домени такі як: bit.ly або ow.ly. Уникайте підозрілих доменів з орфографічними помилками або випадковими символами.

Українцям радять перевіряти репутацію ресурсу, на який можна перейти за посиланням. Для цього потрібно виконати пошук в Google за повним посиланням. Знайти відгуки користувачів або попередження про шкідливі програми.

Також можна перевірити вебсайт за допомогою інструменту онлайн-перевірки безпеки, наприклад, VirusTotal: https://www.virustotal.com/gui/home/upload

Крім того, можна встановити розширення браузера, яке сканує скорочені посилання на надійність, наприклад, urlscan.io. Це розширення може попередити, перш ніж ви перейдете за підозрілим посиланням.

"Не переходьте за скороченими посиланнями з невідомих джерел, наприклад, електронних листів, повідомлень у соціальних мережах або підозрілих вебсайтів", - попереджають фахівці.

Нагадаємо, нещодавно шахраї вигадали нову схему для виманювання грошей з українців. Аферисти пропонують встановити нібито новий застосунок банку.

Також зловмисники вигадали схему, вимагаючи заплатити гроші за нібито працевлаштування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахрайська схема Шахраї
NEWS
Під ударом аеродром та нафтобази: що відомо про атаку Сил оборони на Росію
Під ударом аеродром та нафтобази: що відомо про атаку Сил оборони на Росію
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку