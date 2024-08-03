Небезпечні посилання: українцям розповіли, як не потрапити на гачок шахраїв

Шахраї в інтернеті намагаються використовувати скорочені посилання, щоб приховати небезпечні ресурси. Українцям розповіли, як не стати жертвою кіберзловмисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.

Зловмисники можуть приховувати шкідливі вебсайти або фішингові сторінки під короткими URL-адресами, використовуючи такі популярні сервіси як Bitly або Cuttly.

Щоб захиститися від шахраїв, потрібно перевіряти повне посилання. Можна використовувати сервіс Unshorten.it: https://unshorten.it/ для отримання повної адреси ресурсу. Для цього потрібно вставити скорочене посилання у відповідне поле на вебсайті Unshorten.it.

Важливо переконатися, що домен виглядає надійно. Шукайте такі відомі домени такі як: bit.ly або ow.ly. Уникайте підозрілих доменів з орфографічними помилками або випадковими символами.

Українцям радять перевіряти репутацію ресурсу, на який можна перейти за посиланням. Для цього потрібно виконати пошук в Google за повним посиланням. Знайти відгуки користувачів або попередження про шкідливі програми.

Також можна перевірити вебсайт за допомогою інструменту онлайн-перевірки безпеки, наприклад, VirusTotal: https://www.virustotal.com/gui/home/upload

Крім того, можна встановити розширення браузера, яке сканує скорочені посилання на надійність, наприклад, urlscan.io. Це розширення може попередити, перш ніж ви перейдете за підозрілим посиланням.

"Не переходьте за скороченими посиланнями з невідомих джерел, наприклад, електронних листів, повідомлень у соціальних мережах або підозрілих вебсайтів", - попереджають фахівці.