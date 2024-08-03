Опасные ссылки: украинцам рассказали, как не попасть на крючок мошенников

Мошенники в интернете пытаются использовать сокращенные ссылки, чтобы скрыть опасные ресурсы. Украинцам рассказали, как не стать жертвой киберзлоумышленников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи .

Злоумышленники могут скрывать вредоносные веб-сайты или фишинговые страницы под короткими URL-адресами, используя такие популярные сервисы как Bitly или Cuttly.

Чтобы защититься от мошенников, нужно проверять полную ссылку. Можно использовать сервис Unshorten.it: https://unshorten.it/ для получения полного адреса ресурса. Для этого нужно вставить сокращенную ссылку в соответствующее поле на вебсайте Unshorten.it.

Важно убедиться, что домен смотрится надежно. Ищите такие известные домены, как bit.ly или ow.ly. Избегайте подозрительных доменов с орфографическими ошибками или случайными символами.

Украинцам рекомендуют проверять репутацию ресурса, на который можно перейти по ссылке. Для этого необходимо выполнить поиск в Google по полной ссылке. Найдите отзывы пользователей или предупреждения о вредоносных программах.

Также можно проверить веб-сайт с помощью инструмента онлайн-проверки безопасности, например VirusTotal: https://www.virustotal.com/gui/home/upload

Кроме того, можно установить расширение браузера, сканирующее сокращенные ссылки на надежность, например, urlscan.io. Это расширение может предупредить, прежде чем вы перейдете по подозрительной ссылке.

"Не переходите по сокращенным ссылкам из неизвестных источников, например, электронных писем, сообщений в социальных сетях или подозрительных вебсайтов", - предупреждают специалисты.