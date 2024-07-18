Пропонують встановити новий застосунок банку: українців попередили про нові схеми шахраїв
В Україні з початку повномасштабного вторгнення активізувались шахраї, які кожного разу вигадують ові схеми для того, щоб виманити кошти українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.
Як зазначили у відомстві, цього разу аферисти представляються працівниками однієї з банківських установ. Вони нібито повідомляють, що старий мобільний застосунок перестав працювати й необхідно завантажити новий.
Як діють зловмисники:
- розсилають фішингові посилання для завантаження з фейкового чат-бота та отримують дані клієнтів банку;
- надалі шахраї переконують назвати комбінацію, що надійшла від справжньої служби підтримки та викрадають кошти з акаунтів онлайн-банкінгу.
Як вберегти себе?
Правоохоронці радять не довіряти дзвінкам та повідомленням з невідомих номерів. Також не варто передавати стороннім особам коди, що надходять. Працівники банку ніколи не запитують особисті дані клієнтів.
Переконайтеся та перевірте інформацію на офіційних сторінках банку.
Якщо все-таки з вами трапилася неприємна ситуація - негайно заблокуйте картку, зателефонуйте до служби підтримки банку та зверніться до поліції.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні почали діяти нові шахрайські схеми, де українців просять заплатити за працевлаштування.
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