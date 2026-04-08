UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Небезпечні "друзі" у мережі: поліція порадила батькам, як вберегти дітей від кібергрумінгу

07:30 08.04.2026 Ср
2 хв
Довірлива дитина може потрапити у пастку дорослого зловмисника
aimg Ірина Костенко
Безпека у мережі - важлива для кожного (фото ілюстративне: freepik.com)

Зловмисники у мережі дедалі частіше маскуються під однолітків дітей, аби завоювати їхню довіру. Тож батькам необхідно вміти вчасно розпізнати небезпечне спілкування та вберегти дитину від маніпуляцій онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції Києва у Facebook.

Читайте також: Смартфони на уроках: чи можуть школи забороняти гаджети

Що таке кібергрумінг і чим небезпечний

Згідно з інформацією правоохоронців, кібергрумінг - це налагодження дорослими довірливих стосунків із дитиною:

  • через соціальні мережі;
  • через фейкові облікові записи.

При цьому небезпечна мета кібергрумінгу - отримання фотографій та відео відвертого характеру.

Як батькам убезпечити дітей у мережі

Для того, щоб запобігти кібергрумінгу, у поліції радять, перш за все, навчити дитину:

  • тримати особисті дані в секреті;
  • обережно ставитися до онлайн-знайомств.

"Допоможіть встановити приватність облікових записів дитини у різних соцмережах та контролювати, хто стежить за їх обліковими записами", - пояснили у поліції.

Крім того, дітей рекомендують заохочувати переглядати періодично своїх підписників і (за необхідності) видаляти підозрілі акаунти.

"Розкажіть про важливість цифрової репутації та її вплив на реальне життя", - зауважили правоохоронці.

Кібергрумінг - небезпечне явище (інфографіка: facebook.com/kyivpatrol)

Для того, щоб вберегти дитину від негативного й навіть небезпечного впливу онлайн, дорослим рекомендують також:

  • встановити необхідні налаштування для захисту ґаджета, яким користується дитина;
  • встановити правила використання інтернету, а за потреби - відслідковувати активність дитини у мережі;
  • обов'язково налаштувати двофакторну автентифікацію для захисту облікових записів;
  • навчити дитину використовувати надійні паролі (та не повідомляти їх нікому);
  • домовитись, що під час навчання дитина буде використовувати тільки визначені вчителями платформи з навчальним матеріалом.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Насамкінець у поліції порадили підтримувати довірливе спілкування про онлайн-досвід - щоб дитина могла вільно ділитися будь-якими турботами.

"Будьте готові вислухати та допомогти у складних ситуаціях. Подбаємо про безпеку разом", - підсумували у прес-службі Патрульної поліції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 7 ознак того, що дитина "вилізла вам на голову", а ви цього навіть не помітили.

Крім того, ми пояснювали, що роблять батьки, з якими не хочуть спілкуватися їхні діти (9 головних помилок).

Читайте також, які прості звички можуть назавжди змінити стосунки з вашою дитиною.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ІнтернетНаціональна поліціяПравила поведінкиПравила безпекиДітиГаджетиСмартфониКомп'ютериПоради батькам