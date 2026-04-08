Небезпечні "друзі" у мережі: поліція порадила батькам, як вберегти дітей від кібергрумінгу

Що таке кібергрумінг і чим небезпечний

Згідно з інформацією правоохоронців, кібергрумінг - це налагодження дорослими довірливих стосунків із дитиною:

через соціальні мережі;

через фейкові облікові записи.

При цьому небезпечна мета кібергрумінгу - отримання фотографій та відео відвертого характеру.

Як батькам убезпечити дітей у мережі

Для того, щоб запобігти кібергрумінгу, у поліції радять, перш за все, навчити дитину:

тримати особисті дані в секреті;

обережно ставитися до онлайн-знайомств.

"Допоможіть встановити приватність облікових записів дитини у різних соцмережах та контролювати, хто стежить за їх обліковими записами", - пояснили у поліції.

Крім того, дітей рекомендують заохочувати переглядати періодично своїх підписників і (за необхідності) видаляти підозрілі акаунти.

"Розкажіть про важливість цифрової репутації та її вплив на реальне життя", - зауважили правоохоронці.

Кібергрумінг - небезпечне явище (інфографіка: facebook.com/kyivpatrol)

Для того, щоб вберегти дитину від негативного й навіть небезпечного впливу онлайн, дорослим рекомендують також:

встановити необхідні налаштування для захисту ґаджета, яким користується дитина;

встановити правила використання інтернету, а за потреби - відслідковувати активність дитини у мережі;

обов'язково налаштувати двофакторну автентифікацію для захисту облікових записів;

навчити дитину використовувати надійні паролі (та не повідомляти їх нікому);

домовитись, що під час навчання дитина буде використовувати тільки визначені вчителями платформи з навчальним матеріалом.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Насамкінець у поліції порадили підтримувати довірливе спілкування про онлайн-досвід - щоб дитина могла вільно ділитися будь-якими турботами.

"Будьте готові вислухати та допомогти у складних ситуаціях. Подбаємо про безпеку разом", - підсумували у прес-службі Патрульної поліції.