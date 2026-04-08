Небезпечні "друзі" у мережі: поліція порадила батькам, як вберегти дітей від кібергрумінгу

Зловмисники у мережі дедалі частіше маскуються під однолітків дітей, аби завоювати їхню довіру. Тож батькам необхідно вміти вчасно розпізнати небезпечне спілкування та вберегти дитину від маніпуляцій онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції Києва у Facebook.
Згідно з інформацією правоохоронців, кібергрумінг - це налагодження дорослими довірливих стосунків із дитиною:
При цьому небезпечна мета кібергрумінгу - отримання фотографій та відео відвертого характеру.
Для того, щоб запобігти кібергрумінгу, у поліції радять, перш за все, навчити дитину:
"Допоможіть встановити приватність облікових записів дитини у різних соцмережах та контролювати, хто стежить за їх обліковими записами", - пояснили у поліції.
Крім того, дітей рекомендують заохочувати переглядати періодично своїх підписників і (за необхідності) видаляти підозрілі акаунти.
"Розкажіть про важливість цифрової репутації та її вплив на реальне життя", - зауважили правоохоронці.
Для того, щоб вберегти дитину від негативного й навіть небезпечного впливу онлайн, дорослим рекомендують також:
Насамкінець у поліції порадили підтримувати довірливе спілкування про онлайн-досвід - щоб дитина могла вільно ділитися будь-якими турботами.
"Будьте готові вислухати та допомогти у складних ситуаціях. Подбаємо про безпеку разом", - підсумували у прес-службі Патрульної поліції.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 7 ознак того, що дитина "вилізла вам на голову", а ви цього навіть не помітили.
Крім того, ми пояснювали, що роблять батьки, з якими не хочуть спілкуватися їхні діти (9 головних помилок).
Читайте також, які прості звички можуть назавжди змінити стосунки з вашою дитиною.